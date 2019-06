Acusa empleada de CECYTEH en Atlapexco acoso laboral que le provocó un aborto

Aida Hernández Iturbide, empleada del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECYTEH) de Atlapexco, sufrió un aborto con el que perdió a su tercer hijo, hecho que atribuye a problemas en su salud derivados de un presunto acoso laboral que sufrió por parte de la directora del plantel.

Los problemas laborales y de salud de Aida Hernández, quien se desempeña como vigilante en el CECYTEH de Atlapexco, iniciaron hace unas semanas cuando asegura que recibió la amenaza de ser despedida de su centro de trabajo por la directora del plantel.

Aida Hernández es madre de dos menores de edad que requieren del dinero que gana en este plantel para mantenerse, por lo que las amenazas que dijo haber recibido afectaron su salud.

La mujer que presenta un problema de lenguaje reveló que las complicaciones en su tercer embarazo a las 11 semanas de gestación, la llevaron a tener una amenaza de aborto, como está documentado en una hoja de valoración del Hospital Integral de Atlapexco.

En el documento de diagnóstico puede leerse la siguiente frase: “Síndrome de cansancio crónico agudizado”.

Hernández Iturbide, de 30 años de edad, aseguró que su padecimiento inició cuando la directora del CECYTEH de Atlapexco le levantó un acta administrativa porque permitió el paso al plantel a tres personas de las que presume: “No son afines políticamente con ella ni con el sistema educativo que representa”.

Aida, quien se desempeña como vigilante del CECYTEH, precisó que a partir de ese momento se sintió mal y tuvo complicaciones con su embarazo, el cual finalmente no se logró y perdió a su tercer hijo.

“Me regañó mucho (la directora del plantel) y lloré tanto que me sentí muy mal, tuve que ir al hospital de Atlapexco donde supe que había amenaza de aborto, me mandaron al ISSSTE, pero por falta de dinero no pude ir en ese momento, después acudí y dijeron que mi bebé no se iba lograr y me operaron”, explicó.

Por tal motivo, Aida Hernández decidió denunciar los hechos e interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) contra la directora del plantel referido y manifestó su intención de acudir con la autoridad ministerial correspondiente para que investigue el caso.

La mujer aseguró que es apoyada por sus compañeros del Sindicato Único de Trabajadores del CECYTEH en Hidalgo, que dirige Nora Jenny Reséndiz Chávez.

TRABAJADORES EXIGEN DESTITUCIÓN DE LA DIRECTORA



El caso de Aida Hernández Iturbide motivó al personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Atlapexco a iniciar una queja en la CDHEH de Huejutla contra la directora de dicha institución, Rosa Isela Lara Tovar, por presunto acoso laboral.

Por tal motivo también realizaron el viernes pasado una protesta con pancartas pegadas en la entrada principal del plantel que, dijeron, no afectará las actividades escolares de los más de mil alumnos que estudian en el plantel.