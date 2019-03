Acusa gobernador a diputados que defienden intereses de Gerardo Sosa

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, señaló que integrantes del Congreso local, como el diputado Rafael Garnica Alonso, defienden intereses del grupo político que encabeza Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH).

Tras la presentación de la cervecera Grupo Modelo, instalada en Apan, el mandatario estatal acusó que el legislador Garnica Alonso, de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hizo “todo” para que la empresa cervecera no iniciara funciones; esto, dijo el gobernador, aun cuando el diputado representa al distrito X, con cabecera en Apan.

“Todavía hay legisladores que no defienden los intereses de Hidalgo, ni de Andrés Manuel López Obrador, sino de sus grupos políticos. Y lo digo por el diputado Garnica (…) que representa los intereses de Gerardo Sosa Castelán”.

Fayad Meneses calificó como “increíble” e “injusto” que el diputado de Morena emita señalamientos como que la cervecera no cuenta con licencias de funcionamiento para su operación.

“Le ha inventado mil pies al gato, no entiendo por qué, pero que no se confunda, yo no me he metido con la universidad y espero que la universidad no se meta con las acciones más importantes del gobierno”, dijo.

El titular del Ejecutivo agregó que este tipo de señalamientos podrían “empeorar” la relación entre el gobierno de Hidalgo y la universidad estatal; por lo que dijo esperar que “los personajes que se oponen a este tipo de proyectos” prioricen las inversiones y empleo para los habitantes, declaró.

HIDALGO COLABORARÍA EN INVESTIGACIÓN SOBRE SUPUESTO LAVADO DE DINERO

Luego que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que la UAEH recibió recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza, Fayad Meneses aclaró que el gobierno estatal no está a cargo de dicha investigación.

El mandatario recordó que la responsable es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.

“Nosotros tratamos de mantenernos atentos, coadyuvantes cuando así nos lo soliciten para aportar todo lo que crean que puede aportar el gobierno del estado”, finalizó.