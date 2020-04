Acusa organización a funcionario estatal por cancelar proyecto en Orizatlán

Integrantes de la Unión Agrícola Pro-Tlalli, de San Felipe Orizatlán, acusaron al titular de Desarrollo Rural en Hidalgo, Edgar César Arizpe, de cancelar el proyecto de desarrollo territorial que tenían autorizado. Acusan que la decisión del funcionario “es por no aceptar al proveedor que intentó imponer”.

Durante la manifestación que realizaron este jueves frente a la subsecretaría de Gobierno de la Huasteca, productores de naranja de la localidad Ahuatitla, San Felipe Orizatlán, mostraron documentos con los que dijeron probar que cumplieron los requisitos solicitados por la autoridad correspondiente para lograr el proyecto.

En entrevista, uno de los inconformes, Rodolfo Martínez Hernández, dijo que el funcionario estatal argumenta que la cancelación del proyecto se debió a que los productores de Ahuatitla “no cumplimos con los requisitos”.

Los manifestantes mostraron el documento que relaciona a la Unión Agrícola Pro-Tlalli con el grupo financiero BBVA Bancomer, en el que aseguraron, su grupo cumplió con el depósito de 999 mil 994.40 pesos, que les permitiría acceder al proyecto referido.

Martínez Hernández reiteró que la actitud del titular de Desarrollo Rural en Hidalgo se debe a que no aceptaron al proveedor que intentaba imponerles, “este funcionario no sirve para esta oficina porque varios proyectos han sido regresados cuando la gente no acepta sus condiciones”, denunció.

Dijo que con esta situación, alrededor de 146 socios de la Unión Agrícola Pro-Tlalli y un aproximado de 200 familias han sido afectados económicamente.

Ante las circunstancias, los manifestantes pidieron la intervención del gobernador Omar Fayad, pues aseguran que durante la visita que este realizó a San Felipe Orizatlán, se comprometió con ellos a concretar el proyecto que reclaman.