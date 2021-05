Acusan a Edmundo Ramírez de negar asistencia a menor de edad

Acusan al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Ixmiquilpan, Edmundo Ramírez, de no reconocer la paternidad de una menor de edad, a quien también supuestamente le ha negado la asistencia alimentaria.

La mujer que hizo la denuncia asistió a una rueda de prensa que ofreció el candidato, donde entregó un comunicado y pidió reconsiderar el apoyo a Edmundo Ramírez, con quien tuvo una relación de siete años, previo a la elección de alcalde el 6 de junio.

Acusó que Edmundo Ramírez no se ha hecho responsable de una menor de edad que procrearon y que actualmente tiene dos años de edad.

Agregó que un grupo armado la amenazó por hacer esta denuncia, por lo que teme por su seguridad e inició una carpeta de investigación.

Y agregó: “tiene una hija conmigo a la que no ha reconocido y que en su momento me pidió abortara. Estoy alzando la voz por mí y por todas las mujeres, por Ixmiquilpan, los derechos de los niños, por muchas mujeres que han sido víctimas de hombres como él”.

Señaló que hizo la denuncia ante las autoridades; sin embargo, fue presionada e insultada en redes sociales y vivido acoso constante de “este personaje (Edmundo Ramírez) y su equipo”.

Por tanto, “pido a quien me esté viendo a que no tenga miedo a levantar la voz, no importa quién sea y el cargo público que tenga, las mujeres unidas vamos a ser escuchadas”, dijo.