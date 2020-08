Acusan a Raúl Camacho de negar constancias de radicación

Ciudadanos acusaron al presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, de negar la expedición de 25 constancias de radicación.

Israel Navarrete, regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que la constancia de radicación es un derecho de los ciudadanos, luego que la petición para obtener este documento fue ingresada desde el viernes pasado.

“El secretario municipal se esconde, excusándose que ya no está en funciones, no ha notificado nada al ayuntamiento”, dijo el regidor durante entrevista con medios de comunicación.

Y agregó: “lamentamos que el presidente municipal le niegue este importante documento que por ley le faculta para expedir las constancias de vecindad”.

Señaló que la manifestación continuará afuera de la alcaldía hasta que estos documentos sean entregados, luego que desde la mañana de este lunes permanecen a la espera. “El secretario municipal no me contesta el teléfono, lamentablemente no sé por qué se está escondiendo”.

“Esperemos que no tenga algún tinte político, que el presidente (Raúl Camacho) no meta mano negra en esta situación, eso lo lamentaríamos mucho”.