Acusan a Sergio Baños de persecución política vs regidores de oposición

Los cuatro regidores de Pachuca inhabilitados por la contraloría capitalina durante un año al no presentar su declaración patrimonial acusaron persecución política en su contra, ya que no han avalado en el cabildo las propuestas del alcalde Sergio Baños.

Durante rueda de prensa, los regidores Pablo Vargas González, Ricardo Crespo Arroyo, Olivia López Villagrán y Carlos Jaime Conde Zúñiga, señalaron una tendencia de la presidencia municipal de aprobar una serie de propuestas que no fueron consultadas con la ciudadanía como la recolección de la basura.

Quieren firmar un contrato de 20 años, adjudicar directamente la recolección de la basura… Es una corrupción. No nos hemos prestado a eso, por eso hay una persecución, una agresión”, declaró Ricardo Crespo esta mañana, quien agregó que entregó en tiempo su declaración patrimonial.

Carlos Jaime Conde Zúñiga reveló que derivado de las inconsistencias en el proceso renunció la directora jurídica del municipio, lo que demuestra que prevalece cierto temor ante las acciones de los regidores de oposición.

Los regidores iniciaron amparo en tribunales federales y además un juicio de protección de los derechos políticos electorales, por lo que anunciaron que llevarán estas acciones hasta las últimas consecuencias legales.

Durante su participación, Pablo Vargas señaló que solicitó su reincorporación a la regiduría para la próxima sesión del ayuntamiento capitalino.

Hay un sesgo porque somos regidores de oposición que no estamos alineados al presidente municipal. Hay una tendencia de aprobar una serie de propuestas que no fueron consultadas con la ciudadanía, como contratos leoninos, hoy quieren volver a concertar acuerdos que no representan a la ciudadanía”, dijo.