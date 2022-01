Acusan a alcalde de Cardonal por retrasar construcción de pozo de agua

El proyecto para la perforación de un pozo de agua potable en la comunidad San Miguel Tlazintla, que beneficiará a 2 mil usuarios de nueve comunidades de Cardonal, ha sido pausado pese a que el gobierno federal etiquetó más de un millón de pesos para la obra.

Pobladores acusan que debido a intereses personales y económicos por parte del alcalde Mariano Cabañas Guzmán, la obra no se ha concluido.

De acuerdo con la información de quienes prefieren omitir identidad ante posibles represalias, dicho proyecto se tenía contemplado para ser etiquetado desde inicios de 2020.

Sin embargo, no pudo contemplarse entonces ya que el gobierno de quien en ese momento era el presidente municipal Jorge Penca, estaba por concluir y no se podían etiquetar obras, por lo que se dejó el proyecto para presupuestarse en la siguiente administración.

"Ya se tenía todo avanzado, ya estaban documentos, estudios y todo lo requerido, únicamente era esperar el recurso del municipio porque ya el gobierno federal había destinado más de un millón de pesos para la obra cuyo total es de 2 millones de pesos" explicaron.

Al respecto, aseveran que una vez que Mariano Cabañas tomó protesta como mandatario se le solicitó priorizar la obra pues solo faltaba el apoyo del municipio, además de ser urgente para suministrar del líquido a poco más de 2 mil habitantes de nueve localidades que padecen escasez de agua.

No obstante, acusaron que persiste la negativa del alcalde "nos dice que no tiene recurso, nunca tiene dinero, que según el municipio no cuenta con el dinero necesario".

Ante la situación explican que inclusive el alcalde ha intentado que los pobladores cooperen para concluir la obra, valiéndose de una supuesta relación de amistad y trabajo que tiene con Cesar Quiterio, presidente del comité del sistema de agua.

"Ahora resulta que entre los dos nos piden 400 pesos por cada uno de los usuarios, es decir, somos dos mil personas, imagínese de cuánto dinero estamos hablando", señalaron.

Además, aseveran que son varias las ocasiones en las que han cuestionado a Cabañas Guzmán cuál fue el destino del dinero (más de un millón de pesos) que el gobierno federal ya había etiquetado, a lo que el mandatario se ha negado a responder.

Por otra parte mencionaron que desde hace casi un mes, la manzana Piñón, dentro de San Miguel Tlazintla, se quedó sin agua debido a que el transformador y bomba de agua se quemaron y hasta el momento no han sido reparadas presuntamente por falta de recurso, de acuerdo con el gobierno municipal.

