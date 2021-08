Acusan a alcalde de Yahualica de amenazar a personal que participara en Consulta Popular

El alcalde del municipio Yahualica, Elías San Juan, fue denunciado por medio de redes sociales por presuntamente amenazar con despedir a cualquiera de los empleados de ese ayuntamiento de la Huasteca que participara en la Consulta Popular que se realizó este domingo.

Dicho señalamiento fue difundido en la página de Facebook identificada como Huejutla Ventas y compartido por una persona que se identifica con el nombre de Karlota Salazar, quien señala que el trabajo de limpieza que hace sirve para contribuir a los gastos de su familia.

La publicación menciona que el alcalde de Yahualica convocó a sus empleados a una reunión general para decirles que si alguno de ellos o sus familiares fueran vistos votando este 1 de agosto, "en automático serán dados de baja".

La presunta autora de la publicación refiere que dicha reunión fue confidencial y agrega que no ha podido convencer a sus allegados de no votar, por lo cual pide ayuda para no ser despedida.

Además, menciona que el trabajo del alcalde de Yahualica es ajeno a la Consulta Popular y al objetivo de enjuiciar a los expresidentes de la República.

HUBO CASI 300 MIL BOLETAS PARA DISTRITO HUEJUTLA

Para la Consulta Popular que se realizó este 1 de agosto fueron destinadas 291 mil 249 boletas para el distrito federal electoral con cabecera en Huejutla.

Dicho distrito electoral está conformado por 15 municipios de las regiones Sierra y Huasteca de Hidalgo. LEE NOTA COMPLETA