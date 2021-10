Acusan a conductor de colectiva en Huejutla de no respetar medidas de salud

Un conductor de colectiva de la ruta Papatlatla-Huejutla fue señalado por usuarios de no respetar las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 entre sus pasajeros, la mañana de este domingo.

Mencionaron que dicho conductor, cuya identidad no fue revelada, "no porta el cubrebocas", además de tener una conducta altanera con los pasajeros que lo cuestionan y le piden usar la mascarilla.

"Le pregunté por qué no traía el cubrebocas y me respondió con otra pregunta, que si ya estaba vacunado entonces que no me preocupara y siguió conduciendo", acusó un hombre llamado José, vecino de Atlapexco.