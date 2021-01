Acusan a exdirigente de comerciantes en Huejutla de incumplir trato de 27 mil pesos

El exdirigente de la Unión de Comerciantes, Locatarios y Ambulantes (UCLA) del mercado de Huejutla, Leodegario Cruz Hernández, fue acusado de incumplir con el cambio de nombre en el título de un local comercial de dicho centro, por el cual presuntamente cobró 27 mil 500 pesos.

Así lo denuncio María, comerciante de dicho centro de abasto, quien explicó que el exdirigente se comprometió a cambiar el nombre del título del local comercial sin que lo haya cumplido.

Narró que inicialmente entregó 2 mil 500 pesos a Cruz Hernández y después 25 mil más para cerrar el trato, lo cual, aseguró, fue en presencia de otras personas que son testigos del dinero que dio al exrepresentante de comerciantes.

"Él (Leodegario Cruz) dijo que arreglaría el asunto y que si no podía me regresaría el dinero, lo que no ha ocurrido hasta ahora", comentó.