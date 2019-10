Acusan a payasos del secuestro de dos menores

Dos menores de 14 y 16 años, fueron a un bautizo este sábado con permiso de sus padres, pero desde entonces no se ha sabido de ellas; familiares sospechan de los payasos que amenizaron la fiesta.

De acuerdo con Noticieros Televisa, Olga Naomi y Kelly Tamara fueron a un bautizo en la alcaldía Iztapalapa este sábado pero no han vuelto a casa. Denuncian familiares que pudieron haber sido secuestradas por los payasos que amenizaron la fiesta.

Jenny Itzel Lara, madre de una de las desaparecidas, comentó a medios locales a las 10:30 de la noche del sábado los payasos que amenizaron la fiesta hicieron una transmisión en vivo en su Facebook, donde pudieron reconocer la voz de las dos menores.

"No sabemos si en ese momento ellos las contactaron a ellas o ellas a ellos, no sabemos. Los payasos en su Facebook suben una transmisión en vivo a las 10:30 de la noche, su mamá de la niña y yo ya reconocimos las voces, dicen vamos bien sobrina y ellas, no se el otro, como que murmura y ellas se empiezan a reír, no sabemos que es lo que hacen para que ellas se empiecen a reír, van en el auto porque en el video se ve el tablero, no sé si las hayan drogado, no sé”, contó.

Bloquean las calles para encontrarlas

Víctor Manuel Albor, padre de una de las menores desaparecidas, comentó que él contrató a una payasita en el mercado de Sonora; sin embargo, al no poder ir a la fiesta, ella envió a los dos jóvenes que se presentaron en el evento.

#Alerta #Ayuda #Búsqueda @FGRMexico @PGJDF_CDMX @SSP_CDMX



Payasos que fueron contratados en La Merced, CDMX, fueron a evento y se llevaron a 2 jovencitas en un auto Honda blanco, placas NDK 1153. Las chicas responden a los nombres de Olga Naomi y Kelly Tamara. (Uriel Sánchez). pic.twitter.com/EXIXSyXvWx — Quadratín Quintana Roo (@QuadratinR) October 1, 2019

Se desconoce el paradero de los payasos también y los número telefónicos que habían dado para ser contratados están fuera de servicio.

Familiares y amigos bloquearon durante 2 horas el Anillo Periférico en su cruce con calle Sur 12, en Iztacalco, para exigir justicia por las menores.

La última vez que se vio a las menores, fue el sábado 28 de septiembre a las 10 de la noche, afuera de un domicilio de la alcaldía Iztapalapa.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación.