Acusan a secretaria de Raúl Camacho de extraer documentación oficial

Luego que el presidente municipal Raúl Camacho Baños fue detenido por el supuesto uso ilícito de atribuciones, su secretaria particular extrajo documentación de las instalaciones de la alcaldía de Mineral de la Reforma, acusó el regidor Israel Navarrete Sosa.

Tras la detención del alcalde panista, es tenso el ambiente en Pachuquilla, describió el regidor que observó varias patrullas municipales que vigilan el área.

La secretaria particular estaba sacando cajas de la presidencia municipal y las subió a un carro gris. No puede sacar nada de información hasta que se termine la administración”, dijo durante entrevista Navarrete Sosa a AM Hidalgo.