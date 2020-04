Acusan a tienda en Pachuca de impedir ingreso a menor por no portar cubrebocas

En el contexto de las medidas restrictivas y preventivas por COVID-19, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició una queja debido a que una tienda de autoservicio ubicada en Pachuca, cuyo no nombre no precisa, negó la entrada a un menor que no portaba cubrebocas.

De acuerdo con información del organismo, el infante de seis años de edad iba acompañado de su padre, quien inició el recurso por la transgresión al derecho a no ser discriminado, cuyo estatus se encuentra en estado de integración.

El gobierno de Hidalgo, hasta este momento, únicamente ha señalado que el uso obligatorio de cubrebocas es para operadores del transporte público, policías y funcionarios.

Hace unos días, en las sucursales de la tienda autoservicio Soriana, pidieron el uso obligatorio de cubrebocas a sus clientes para ingresar a sus instalaciones.

Sin embargo, este día, la Secretaría de Salud estatal (SSH) recomendó el uso de dicho aditamento como medida preventiva de alto impacto complementaria contra la propagación del COVID-19 en la entidad.

QUEJA CONTRA POLICÍAS

De igual forma, la CDHEH inició una queja contra policías municipales de Pachuca luego que el 17 de abril algunas personas realizaron una fiesta que fue reportada por vecinos ante las autoridades.

Los residentes acusaron que invitados a dicha reunión invadían su lugar de estacionamiento con automóviles, los cuales fueron retirados con grúa. Sin embargo, los propietarios de los vehículos se opusieron y presuntamente los oficiales les rociaron gas lacrimógeno.

Debido a esto, los presuntos agredidos levantaron la queja en la que alegaron violación a su derecho a la integridad y seguridad personal, así como a no ser sometidos con uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.