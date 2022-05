Acusan a trabajador del IMSS en Pachuca de intento de robo y trato déspota

Mediante una denuncia ciudadana, usuarios de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Pachuca, acusan intento de robo y actitud déspota por parte de un elemento de trabajo social de la unidad médica.

Hasta la redacción de AM Hidalgo llegó el caso de una mujer, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, en el que acusa intentos de robo por parte de un elemento incorporado a la unidad de trabajo social de la clínica 1 del IMSS de Pachuca.

De acuerdo con el testimonio de la mujer realizado en entrevista telefónica, el pasado lunes, cuando su hija se encontraba internada por un cuadro grave de enfermedad crónica, el denunciado, identificado con el nombre de Omar, le arrebató el celular con el argumento de que estaba prohibido su uso por órdenes de la dirección.

No obstante, cuando la madre de la paciente comunicó lo anterior a la dirección, negaron tal indicación, por lo que acudieron con el trabajador social del que recibieron una actitud déspota y negativa para regresar el aparato telefónico.

Sin embargo, los celulares los tenía guardados en unos estantes de cosas personales, señaló la mujer, hecho que les confirmó que no los llevó a la dirección tal y como les comentó el trabajador cuando se los retiró, por lo que sospechan intento de robo.

De acuerdo con la denunciante, al reportar el problema con la persona responsable de trabajo social, solo les respondió: “Vamos a platicar con Omar”, por lo que temen que el hombre continúe con sus presuntas actividades ilícitas.

Aunado a lo anterior, la mujer también escuchó de voz de familiares de otros pacientes que el sujeto implicado incurre en malos tratos hacia ellos, incluso sacándolos de los cuartos a pesar de tener permisos sellados por la dirección en los que autoriza su estancia.

“Cuando internaron a mi paciente una enfermera me dijo que le tenían que hacer hemodiálisis y que faltaban los permisos firmados que me tenían que dar en trabajo social, le dije que no me habían dado nada, fue cuando empezaron los problemas con el sujeto”, comentó la mujer.