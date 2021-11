Acusan de fraude a Carlos Veras Hernández, hijo de exrector de UAEH

Carlos Humberto Veras Hernández, hijo del exdiputado local por Morena y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Humberto Veras Godoy, es acusado de fraude por Joel García Martínez, propietario de una empresa dedicada a renta de vehículos y transporte turístico.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, Joel García narró el modo en el que Carlos Veras lo defraudó utilizando el nombre de su padre para obtener facilidades en su negociación, por lo cual ya tiene preparada una demanda penal contra el hijo del exdiputado.

García Martínez es un empresario pachuqueño que lleva más de 20 años en el negocio del transporte, propietario de la compañía Turisvan. Asegura que Carlos utiliza el nombre de su padre para realizar negocios y fraudes, a fin de generar confianza y certeza de pago en las posibles víctimas.

El fraude del cual fue víctima, explicó, es por más de un millón 200 mil pesos hasta este domingo 7 de noviembre, los cuales corresponden a la renta de cuatro vehículos que continúa vigente ya que no han sido entregados.

Además de los vehículos, Veras Hernández solicitó comercializar 13 equipos de cómputo y un multifuncional, que fueron repartidos en cuatro entregas, en una de ellas Joel Martínez llevó computadoras hasta las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad (SUTEUAEH), donde fueron recibidas y selladas por personal del mismo.

No obstante, el empresario resaltó que en la negociación no existe ningún vínculo entre el organismo de la universidad y la deuda.

En total, por el costo de los vehículos, Carlos Veras tiene un adeudo de 800 mil pesos, más 220 mil pesos por la renta acumulada de los autos, mientras que de los 13 equipos de cómputo y el multifuncional son 253 mil 300 pesos.

Por lo que hasta la fecha la cantidad total es de un millón 273 mil 300 pesos, que sigue en aumento debido a los 3 mil 550 pesos de renta diaria que acumula por los vehículos que no han sido devueltos a la empresa.

De acuerdo con el propietario de Turisvan, al principio todo transcurría con normalidad, la renta de los vehículos era pagada a tiempo a partir de la firma del contrato el 20 de agosto de 2021.

Cabe resaltar que de los cuatro contratos de arrendamiento uno fue firmado por Carlos Veras, mientras que los tres restantes fueron signados por sus trabajadores que lo acompañaron en todo momento.

Después de algunas semanas comenzaron los problemas de pagos, mencionó el afectado, Veras contestaba las llamadas del empresario prometiendo solventar la deuda con un próximo recurso que le iba a otorgar el tesorero del sindicato de la universidad, lo cual nunca pasó.

Me empecé a desesperar, le dije que se estaba haciendo una deuda muy grande ya que la renta de los autos aumenta 3 mil 550 pesos diarios, me dijo que se enfermó de COVID-19, que lo aguantara unos días, incluso con lágrimas en los ojos vino a la oficina a pedir más tiempo para pagar”, comentó Joel.

Ante la insistencia de García Martínez, el hijo del exrector de la UAEH emitió un pagaré por medio millón de pesos, aseguró el empresario, pero pasaron los días y el dinero no llegó a sus manos.

Posteriormente, decidieron solicitar la intervención del padre, Humberto Veras Godoy, con la idea de que pudiera ejercer presión sobre su hijo para pagar el adeudo, pero al pasar de los días Joel se dio cuenta de que no era así, incluso Carlos ya no contestaba las llamadas, se encontraba desaparecido para el empresario.

He buscado todas las maneras para que esto termine de manera pacífica, solo pido que me devuelva los coches y las computadoras, de su adeudo lo vemos con tiempo, pero ni eso ha querido, devolver lo que es mío, por eso ya preparo una demanda con la intención de que pague con cárcel el fraude que me hizo”, comentó.