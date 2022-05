Acusan desinterés e incumplimiento de horarios en Registro Agrario Nacional en Hidalgo

El Jurado Nacional Ciudadano de Hidalgo acusa deficiencias en el servicio del Registro Agrario Nacional (RAN) en su delegación estatal, por lo que solicitará en mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) la renuncia del titular de la dependencia federal Israel Galicia Martínez.

Como problemática añeja, así definió Alfredo Uribe Ramírez, presidente del Jurado Nacional Ciudadano, la mala atención recibida en el Registro Agrario Nacional, ya que no respetan los horarios de servicio, otorgan muy pocas fichas de atención y muestran desinterés en los temas que abordan los campesinos, dijo.

Por lo anterior, el líder de la agrupación solicitó la renuncia del titular de la dependencia federal, Israel Galicia Martínez, ante el delegado de la Segob en Hidalgo Óscar González, con quien sostendrán mesas de trabajo en los próximos días.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

De acuerdo con el inconforme, el RAN otorga solo 40 fichas al inicio de la jornada diaria para verificaciones y 20 para aperturas de casos; sin embargo, no todas llegan a pasar, ya que la dependencia no muestra interés en resolver las demandas de los campesinos, por lo que muchos tienen que regresar a casa sin resultados después de esperar horas formados.

“A veces se llegan a formar hasta 200 personas y en lugar de que digan que solo pueden atender a cierto número ahí las dejan formadas, si el director no tiene la capacidad de controlar el registro pues que renuncie y ya, hay muchas personas que vienen de regiones como Huejutla y se tienen que regresar con las manos vacías porque pasaron a checar su caso”, comentó Uribe Ramírez en entrevista con AM Hidalgo.

El único argumento que el titular de la dependencia les ha dado sobre la problemática, a decir del denunciante, es que no tienen recurso para contratar más personal, no obstante, integrantes de su organización constataron que los trabajadores del RAN no respetan ni los horarios del servicio, pues salen con mucho tiempo de anticipación aun cuando la atención debe de ser de 9:00 a 14:00 horas, señalaron.

Por ello, mediante un escrito dirigido a la Segob Alfredo Uribe solicitó que el funcionario público comparezca por todas las anomalías mencionadas y de ser necesario sea removido de su cargo para garantizar una buena atención al sector agrario en Hidalgo.