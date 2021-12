Acusan dilación para incorporar a adultos mayores en programas del Bienestar

Adultos mayores de Ixmiquilpan acusan a los llamados servidores de la nación de entorpecer su registro al padrón de beneficiarios para poder acceder así a los apoyos que el gobierno de la República tiene destinados a ese sector.

“Desde que inició este año, que de hecho está ya por terminar, me acerqué a las oficinas del Bienestar en Ixmiquilpan para acceder a los apoyos y me dijeron en aquel tiempo que estaban retrasados por la pandemia de COVID”.

Así se pronunció un vecino de la localidad El Fitzhi, Ramón Peña, quien agregó que acudió posteriormente, como le indicaron, para intentar ingresar sus documentos, pero lo traen a la vuelta y vuelta sin resolución alguna.

“Hasta la fecha no me han dado respuesta, nada más me dicen que de manera automática me van a dar de alta en el sistema", explicó con desánimo, puesto que va a cumplir un año ya que inició las gestiones para ser incorporado.

Su intención de ser beneficiario de los apoyos se debe a que padece una enfermedad degenerativa en los riñones y debe acudir a realizarse semanalmente una diálisis que le genera en gastos de al menos 800 pesos a la semana.

Aunque dijo contar con el apoyo de sus hijos, ellos también tienen sus gastos y siente culpabilidad al considerar que les hace invertir mucho para sobrellevar su enfermedad, por eso requiere del apoyo para mediar sus gastos.

"También quisiera poder decir ‘aquí tengo dinero’, poco o mucho, pero ya sería una ayuda para el transporte, catéter, que son caros o algo más", relató Ramón Peña a AM Hidalgo en el marco de los recorridos que debe realizar.

En esta situación, dijo Ramón Peña, se encuentran otras personas más, "tengo tres amigos y demás conocidos que de igual manera están en esa supuesta lista de espera, ya también ingresaron toda su documentación y aún nada”.

En cada visita que realiza a las oficinas del Bienestar, ubicada en el lugar conocido como La Huasteca, solo les dicen que ya están en el sistema, pero que aún no les llegan sus apoyos, "queremos saber en qué situación estamos”.

Agregó que si ya están inscritos, quieren saber por qué no les llegan los apoyos y si no están dados de alta, entonces por qué todavía no, finalizó.

