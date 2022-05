Acusan en Pachuca cobros excesivos en créditos de vivienda

Integrantes del Frente Nacional para la Liberación de la Vivienda protestaron en las oficinas del Infonavit en Pachuca ya que acusan cobros excesivos de sus cuotas mensuales que incluso sobrepasan el 50 por ciento de sus salarios.

La mañana de este lunes, manifestantes que integran el Frente Nacional para la Liberación de la Vivienda tomaron las oficinas de Infonavit en la capital hidalguense, al igual que a nivel nacional.

De acuerdo con Antonieta Ortiz, vocera del movimiento en Hidalgo, las principales problemáticas son los excesivos pagos de cuotas mensuales, además de que muchos de ellos no fueron cambiados en sus créditos contratados de salarios mínimos a pesos, tal y como anunció el organismo a nivel nacional.

“Mi contrato que está en Veces Salario Mínimo me da en la torre, llevo más de 10 años con el crédito que fue de 145 mil pesos y después de estos 10 años debo 135 mil pesos, solo 10 mil pesos he cubierto en esos mismos años en los que he trabajado duro”, dijo un inconforme.