Acusan enfermeros discriminación: nos ven con el uniforme y se hacen a un lado

Debido a falta de información y temor a contagios de COVID-19, personal de salud que trabaja en hospitales ha sido discriminado por usuarios del transporte público en Pachuca.

Así lo denunció Alejandro Hernández, enfermero operativo del Hospital General de Pachuca, quien pidió a la población no estigmatizarlos. “No porque nos vean con uniforme piensen que somos portadores del virus”.

En entrevista con AM Hidalgo, el enfermero comentó que no le ha tocado vivir de cerca la emergencia de la pandemia, pues su área de trabajo está en quirófanos; sin embargo, mencionó que a compañeras suyas sí.

“Nos han comentado compañeras que viajan en el transporte público en Pachuca que la gente que las ve con el uniforme puesto las comienza a rechazar o se hacen a un lado, como si nosotros fuéramos portadores del virus, y realmente no es así. Somos personal de salud y estamos para ayudar", comentó.

Recientemente, en Guadalajara, Jalisco, seis enfermeras fueron agredidas y discriminadas por personas que las consideraron un riesgo de contagio.

Estas agresiones van desde negarles el servicio de transporte público, hasta arrojarles agua con cloro.

“A las personas que anden en la calle y se topen con alguien de nosotros, no porque nos vean con uniforme, piensen que venimos sucios, no es así", comentó el enfermero hidalguense quien pidió compresión y empatía.

Agregó que “nosotros somos personal de la salud y sabemos manejar la contingencia, seguimos protocolos. Cuando salimos del hospital, lo hacemos lo más limpios posible para no esparcir microbios o llevarlos a nuestras casas”.

Ayer, junto con otras enfermeras, Alejandro Hernández se manifestó frente al palacio de gobierno de Hidalgo para exigir insumos y equipo adecuado de protección para enfrentar la contingencia de COVID-19.

En su núcleo familiar, Alejandro Hernández comentó que tiene dos hijos pequeños. Por ello, junto con su esposa, quien también labora en el área médica, “siempre que llegamos a la casa prácticamente nos desvestimos en la entrada, nos sanitizamos”.

Finalmente, hizo un llamado a la población para “seguir las recomendaciones del sector salud y que no salga de sus casas. Hay muchos que creen y piensan que esto es una mentira, pero no lo es; les pedimos que se guarden y no anden en las calles, que porten cubrebocas y tomen las medidas sanitarias", concluyó.