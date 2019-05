Acusan falta de medicamentos y aparatos en Hospital Regional de Ixmiquilpan

Pobladores Del Valle del Mezquital acusaron falta de medicamentos y de aparatos en el Hospital Regional de Ixmiquilpan, lo que origina una mala atención médica e incluso se han registrado algunos fallecimientos.

Juan Pablo Fernández, vecino de ese municipio, lamentó que pese a la serie de denuncias que han realizado a las autoridades de Salud, no han atendido las necesidades de ese centro médico.

El hospital carece de todo, a los familiares de los que están internados ahí están tirados en el suelo, comentó.

Afirmaron que este hospital brinda atención a toda la región que incluye los municipios Pacula, Santiago de Anaya, Tasquillo y Nicolás Flores; sin embargo, aseguran que no hay aparatos y tampoco medicamento.

Señalaron que lo mismo ocurre en las clínicas de salud, como en El Cardona, donde, dijo, no hay ni medicamentos, ni médicos, “solo está el edificio, necesitamos que no solo hagan los recorridos, sino que también den solución, actualmente han ido varias veces pero esto no sirve si no hay una respuesta”.