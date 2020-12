Acusan falta de medidas sanitarias en bodega de Amazon en Mineral de la Reforma

Un empleado de paquetería Amazon en Mineral de la Reforma, acusa falta de medidas de sana distancia en su lugar de trabajo, así como el despido de compañeros que presentan síntomas de COVID-19.

El trabajador, quien solicitó el anonimato ya que teme represalias por parte de sus jefes, narró a AM Hidalgo que Elizabeth Peña y Jorge Peña son los encargados de la bodega ubicada en avenida Venustiano Carranza, colonia El Saucillo, donde laboran 60 personas.

Aseguró que en el inmueble no es requerido el uso de cubrebocas, no hay gel antibacterial ni toma de temperatura y están expuestos al virus SARS-CoV-2; además, que a los empleados con síntomas los despiden.

No nos dan ningún tipo de seguridad, los que estamos conscientes compramos nuestros propios cubrebocas, pero no pasa nada si alguien decide no usarlo, no hay control, hemos trabajado de la misma manera todos los días, con o sin pandemia”, denunció.