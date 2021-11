Acusan incremento de robos en Chapantongo; reportan dos casos en menos de 15 días

Pobladores de la comunidad Barrio Alto en Chapantongo, acusan incremento de la inseguridad al señalar que se han reportado dos robos en menos de 15 días.

Según explicaron, la tarde del jueves fueron sustraídos dos juegos infantiles del pequeño parque local con el que cuentan los vecinos del barrio. "Se llevaron una resbaladilla y un pasamanos, a pesar de la dimensión de estos objetos los ladrones pudieron llevárselos sin que nadie se diera cuenta", manifestó José González.

Además, señalaron que hace apenas una semana varios bultos de cemento que se encontraban a unos metros de la capilla también fueron hurtados.

Los hechos referidos, aseguran, son muestra de la inseguridad que se vive dentro del municipio.

De un tiempo para acá lo hemos señalado, se han presentado no solo aquí en nuestro barrio este tipo de situaciones, pues en otros más han ocurrido robos de tanques y en algunos otros hasta el intento de ingresar a casas que no están habitadas, pero nadie hasta el momento ha hecho caso a este problema y vemos cómo al no hacerse nada, cada vez son más los actos delictivos", acusó Rafael López.