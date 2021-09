Acusan intentos de extorsión en supuestos programas del Bienestar en Ixmiquilpan

Vecinas de la comunidad El Maye, en Ixmiquilpan, denuncian intentos de extorsión telefónica donde les solicitan dinero para acceder a supuestos apoyos por parte de programas federales del Bienestar.

Explicó que al haber tomado la llamada le fue condicionado el supuesto apoyo pidiéndole un depósito de mil pesos por quedar inscrita en las becas Benito Juárez, para que se beneficiara con una cantidad de mil 600 pesos bimestrales.

"Me dijeron que tenía que llenar un formato que me pasarían por WhatsApp y que después de eso me darían su número de cuenta y una vez que les enviara la ficha de pago quedaba dada de alta para ser beneficiaria del programa", mencionó.

Por su parte, Hilda Cerrito, otra de las personas que recibieron llamadas, señaló que en su caso le ofrecieron apoyo para los comercios Las tandas del Bienestar, para lo cual le solicitaron el mismo proceso referido, solo que por la cantidad de mil 500 pesos.

"Me contactaron por mi celular, me dijeron mi nombre y que saben que soy comerciante y por eso según me daban esa opción de una tanda que me daría 25 mil pesos", indicó.