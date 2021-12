Acusan negligencia y malos tratos por parte de personal del IMSS en Ixmiquilpan

Paramédicos de grupos de emergencia en diferentes municipios, así como pobladores de Ixmiquilpan, acusan negligencia y malos tratos por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa demarcación.

De acuerdo con elementos de grupos de emergencia que prefirieron omitir su identidad ante posibles represalias, desde septiembre pasado, cuando las instalaciones del IMSS en el municipio sufrieron daños por el desbordamiento del río Tula, el servicio para derechohabientes fue cancelado y posteriormente restringido.

Dicha situación, aseguraron, ha derivado en más trabajo y responsabilidad para brigadistas en los últimos meses, al tener que buscar hospitales alternos para trasladar a quienes así lo requerían.

Además, recalcaron que incluso después de tanto tiempo el servicio del IMSS continúa suspendido aun para derechohabientes, quienes ante cualquier situación son enviados al Hospital Regional del Valle del Mezquital, ubicado en Taxhado.

Lo anterior, pese a que en ese inmueble deben pagar cuotas muchas veces excesivas o en el peor de los casos no los reciben por la ausencia de médicos o especialistas, así como carencia de equipo.

“Hace unos días tuvimos un servicio de una joven mujer que entró en labor de parto justo el día de Navidad, entonces nos solicitaron el apoyo para trasladarla, nos decían que era derechohabiente del IMSS, pero allá no pudimos llevarla porque dicen que continúan sin abrir”, comentó un brigadista.

Agregó que ante tal situación llevaron a la mujer al hospital de Taxhado, pero “ahí no la quisieron recibir aunque ya iba en trabajo de parto adelantado, nos dijeron que no había doctores por ser día festivo, que nos la lleváramos a Pachuca, pero su familia optó por llevarla a uno particular porque ya no había mucho tiempo".

Mencionaron que lo mismo ocurre en otros hechos que incluso ponen en riesgo la vida de pacientes, pues el IMSS se ha negado a prestar el servicio de ambulancias para ser trasladados a sus instalaciones de Pachuca, aunque las unidades del instituto no sufrieron daños durante el desastre del río Tula.

"Hace un mes se presentó el caso de una mujer que tenía sangrado de tubo digestivo y por la gravedad y al estar registrada en el IMSS, los familiares solicitaron vía telefónica el apoyo para una ambulancia y ser llevada a Pachuca, pero negaron el servicio diciendo que no se podía, que no estaban en funciones y tuvieron que optar por buscar apoyo del municipio llevándola a Taxhado donde les cobraron más de 17 mil pesos por tres días", explicó otro brigadista.

Por su parte, diversos pacientes, como en el caso de enfermos de insuficiencia renal, destacaron que en su caso tampoco han recibido apoyo con traslados en ambulancia para acudir a sus terapias en Pachuca.

"Son gastos que ahora nos toca a nosotros afrontar, así como también ver los medios para podernos ir, por ello mejor optamos por unirnos cuatro personas y así cada semana nos lleva algún familiar en un carro y nos dividimos los gastos de gasolina", indicó el paciente Ramón Peña.

Cabe destacar que el IMSS Ixmiquilpan únicamente ofrece el servicio de consulta externa de lunes a viernes.

AM Hidalgo buscó la postura del área administrativa del IMSS; sin embargo, se indicó que tal petición debía ser hecha en el área de comunicación social.

