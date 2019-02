Acusan que exlegisladores priistas recibían 150 mil pesos del Ejecutivo; tricolores lo niegan

María Corina Martínez García, diputada local por Morena, afirmó que legisladores del PRI de la pasada Legislatura recibían 150 mil pesos mensuales del gobierno; aseveración que fue rechazada por María Luisa Pérez Perusquía, quien le pidió demostrar sus palabras “porque si no queda en el ámbito del chisme”.

Primero, Corina Martínez justificó los 50 mil pesos que recibe mensualmente para gestión de apoyos sociales que, en conjunto, representan 18 millones de pesos anuales, tal como lo evidenció hace una semana AM Hidalgo.

Disponen diputados de 18 mdp para 'apoyos sociales' en un año

“En la Legislatura pasada no eran 50 mil pesos los que se otorgaban a los diputados; recibían 150 mil pesos del gobierno del estado (bajo la consigna de) ‘si tu no me aprobabas la iniciativa o ley’ no les daban ese recurso”, dijo en entrevista.

Finalmente, Corina Martínez dijo que el recurso que ha recibido lo ha utilizado para la compra de papelería, una impresora, una lona y para imprimir tarjetas de presentación; además, de aperitivos y traslados de ciudadanos.

RECHAZAN RECIBIR 150 MIL PESOS Y PIDEN PRUEBAS

Por su parte, María Luisa Pérez Perusquia, del PRI, quien en la pasada Legislatura fue presidenta de la Junta de Gobierno, negó que cada uno de los diputados de su bancada haya recibido 150 mil pesos.

“Le pido a la diputada Corina la fundamentación. Si ella lo comenta, tendrá manera de demostrarlo. El presupuesto que ejercimos estuvo al escrutinio público y siempre se rindieron cuentas en el portal de transparencia y no existía ninguna partida de 150 mil pesos”, dijo.

No obstante, al aclarar que dicha partida habría sido entregada por el Ejecutivo del estado, la legisladora local consideró que hacer una aseveración de ese tipo “resulta muy aventurada”.

FONDO DE 700 MDP

La actual bancada de Morena, conformada por 17 legisladores, podría disponer de un fondo de 700 millones de pesos sin que se haya informado el destino que le darán, etiquetado bajo el concepto de transferencia a municipios para proyectos de inversión.

En distintos momentos la diputada de Encuentro Social, Jajaira Aceves Calva ha hecho el señalamiento de manera pública y ha cuestionado la aprobación de este apartado.