Acusan restauranteros que restricciones obligarán más cierres de negocios

Dueños de restaurantes colocaron una ofrenda en el monumento al Empresario en honor a los establecimientos cerrados durante la contingencia por COVID-19 y que ante las nuevas medidas podrían acumular 450 colaboradores desempleados.

Así lo dio a conocer el presidente de la Canirac Hidalgo, Carlos Méndez Tejeda, quien reprochó que los restaurantes deben operar a 20 por ciento de su capacidad en 11 municipios, pues con esa cantidad no es posible que subsistan ya.

Depositamos esta ofrenda en memoria de todos aquellos que no están ya con nosotros por culpa de esta maldita pandemia, más de 11 mil restaurantes cerrados en todo el país, un daño colateral que ha dejado el COVID-19”, señaló.

En lo particular 39 empleados no trabajan ya conmigo, significan 39 familias y ojalá esto lo escuche quien debe para apoyarnos porque el piso no ha sido parejo, ha sido un apoyo limitado y a cuenta gotas, por eso nos manifestamos, dijo.

En esta guerra nos han querido ver como el enemigo débil y nos ponen trabas, cubrebocas y caretas que portamos con orgullo porque es para bien y llevamos nueve meses en capacitaciones y renovaciones en este momento crítico”.

Hemos invertido dinero que no tenemos y es cuando expreso que no ha sido parejo y seguiremos con responsabilidad, pero nuestra postura ha sido fortalecer el gremio, estamos detrás de la primera línea de batalla, en primera necesidad.

Como dicen las activistas, ‘ni una menos’, como presidente de Canirac en Hidalgo quisiera que ningún restaurante cerrara ya en la entidad”, finalizó en el marco de la singular protesta efectuada al pie del monumento al empresario en Pachuca.

No tenemos en el agua hasta el cuello, la tenemos hasta la cabeza, esperábamos diciembre para liberarnos con un popote, pero de seguir las medidas restrictivas calculo que tendrán que cerrar otros 35 establecimientos que están en foco rojo”.