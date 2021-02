Acusan sobrecupo en colectivas; es pretexto para quitar Hoy no circula: transportista

Mientras continúan las quejas de usuarios por el sobrecupo en unidades de transporte público, pese al semáforo epidémico rojo en que se encuentra Hidalgo, el líder de transportistas Oscar Monzalvo Destunis desestimó las acusaciones y dijo que son solo un escudo de automovilistas para que se quite el programa Hoy no circula sanitario.

Argumentó que las unidades están en constante supervisión por autoridades estatales y municipales, sumado a que han establecido medidas para evitar aglomeraciones en las colectivas.

Tras nueve meses de la entrada en vigor del programa Hoy no circula sanitario en Hidalgo, usuarios de transporte público señalan que hay unidades que no respetan el aforo máximo de 50 por ciento, principalmente en las rutas que circulan sobre bulevar Colosio de Pachuca.

La usuaria Luisa Lagos compartió que el martes por la mañana abordó una ruta que va de Tilcuautla a la colonia Guadalupe en el bulevar Colosio, en el cruce con Ramón G. Bonfil. Cuando llegó al puente de Cenhies, la unidad llevaba personas paradas y al reclamarle al chofer, este respondió que aún había espacio e ignoró su comentario.

También, en redes sociales circulan imágenes de sobrecupo en unidades Urvan del transporte, donde acusan que no se respeta la sana distancia. Algunos usuarios atribuyen esta situación a la implementación del programa estatal aplicado para reducir la movilidad.

Ante estas circunstancias, Monzalvo Destunis negó que el programa estatal sature el transporte público: “No es verdad lo que se dice, nos agarran de escudo para quitar el Hoy no circula. Nosotros estamos en permanente supervisión por parte de la Secretaría de Movilidad y estamos trabajando con siete u ocho pasajeros”.

El presidente de la organización de transportistas Unidos de Hidalgo comentó que la demanda del servicio aumenta entre las 6:00 y 8:00 horas, cuando las personas van a sus trabajos, o en la tarde, cuando regresan, por lo que hay unidades que llegan a subir entre diez y 12 pasajeros, pero aseguró que ya establecieron protocolos para evitar aglomeraciones con otros concesionarios.

En el caso de las rutas Tilcuautla-Guadalupe y Tilcuautla-Providencia, que son las más señaladas, mencionó que pertenecen a otros concesionarios, quienes al tener baja movilidad de personas usuarias abrieron sus frecuencias de paso de cinco a seis minutos y debido a la tardanza entre unidades, se saturaban.

No obstante, dijo, ya platicaron con ellos para que hicieran ajustes en los tiempos y pasaran cada dos o tres minutos para evitar sobrecupo. Agregó que concientizan a operadores para que no lleven más de ocho pasajeros y que haya una sana distancia, además, que no permitan el ingreso a personas sin cubrebocas.

HABITANTES DE MINERAL DE LA REFORMA LOS MÁS INCONSCIENTES

El líder de transportistas comentó que de acuerdo con los operadores de las rutas Providencia-Centro, detectaron que hay desorden y una desobediencia a las medidas sanitarias por parte de habitantes de Mineral de la Reforma. “La gente no hace consciencia, no busca la forma de contener el sistema de las salidas, de quedarse en casa”.

Detalló que han documentado con fotografías tomadas en las últimas semanas, que las personas de Mineral de la Reforma, principalmente de La Providencia, que van al centro de Pachuca, van “a hacer nada, solo a darse vueltas. Se compran un helado o un paste y se van a dar la vuelta”.

Comentó que como concesionarios de transporte están conscientes de que si no acatan las medidas la situación se prolongará por más tiempo, “nosotros estamos haciendo de nuestra parte lo que nos corresponde, no subiendo más de seis u ocho pasajeros en las unidades, y afortunadamente la gente ya usa el cubrebocas sin pedírselo”.

El 4 de mayo de 2020 entró en vigor el programa Hoy no circula sanitario en Hidalgo, con el fin de reducir la movilidad en la entidad para mitigar la dispersión y transmisión de COVID-19.

A finales de septiembre de ese año, el gobierno estatal redujo las restricciones de la medida cuando la entidad permanecía en naranja del semáforo epidemiológico; sin embargo, ante el repunte de casos, en diciembre regresó la medida a 50 por ciento en 11 municipios, y para enero de este año aplicó a 33 municipios declarados como zonas de riesgo.