Acusan trabajadoras del Instituto de la Mujer violencia laboral por sueldo atrasado

Trabajadoras del Instituto Hidalguense de la Mujer (IHM) denunciaron retraso en su pago por casi dos meses y manifestaron preocupación por que no haya continuidad en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas (PAIMEF) del cual dependen, por lo que exigieron su pago íntegro y que se respeten sus derechos laborales.

Algunas de las afectadas, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, relataron a AM Hidalgo que a pesar de que el IHM es una institución encargada de atender a mujeres en situación de violencia, este organismo violenta los derechos laborales de más de 50 trabajadoras operativas encargadas de atender a las víctimas, ya que la última fecha en que cobraron fue el 30 de marzo de este año.

Explicaron que el IHM trabaja dos programas al año, uno estatal que comprende de enero a marzo, lo que fue pagado en su totalidad, y el otro federal, correspondiente al PAIMEF perteneciente al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), del periodo de abril a diciembre, por lo que no han recibido el pago correspondiente a abril y lo que va de mayo, el cual está próximo a concluir.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Recordaron que, en una reunión a finales de abril con la titular del Instituto, María Concepción Hernández Aragón, la funcionaria estatal les comentó que los pagos se retrasaron porque existe una migración de Indesol a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que quedó de manera formal con las trabajadoras afectadas que el pasado 15 de mayo saldarían lo adeudado, lo cual no sucedió.

En una reunión posterior, el 4 de mayo, fueron notificadas que la convocatoria de selección de personal PAIMEF 2022 no se había abierto, pese a que ellas ya se encontraban laborando como les habían solicitado en la cita anterior; además la titular del IHM se desdijo de que el 15 de este mes les pagarían y comentó que no había fecha determinada, pero quiso tranquilizarlas comentando que el pago sería en el transcurso de mayo.

LABORAN MEDIANTE GUARDIAS

Las afectadas calificaron como injusta la situación, ya que pese a la falta del pago continúan cumpliendo con el objetivo del IHM que es atender a las mujeres en situación de violencia y son más de 50 trabajadoras operativas incluidas sus respectivas coordinadoras, quienes laboran en tres áreas, la jurídica, psicológica y de trabajo social.

Mencionaron que los módulos de atención cercanos son Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca, pero hay algunos lejanos como Zimapán, Zacualtipán o Tecozautla, por lo que el traslado implica gastos, sumado a la comida, la renta para algunas y quienes son jefas de familia no cuentan con el ingreso para sus familias. Actualmente, las trabajadoras operativas del IHM laboran por guardias en sus módulos.

Sin embargo, señalaron: “seguimos atendiendo con el mismo profesionalismo y calidez humana, ya sea en modalidad presencial o desde casa atendiendo a las mujeres en situación de violencia, aunque ahora somos víctimas de violencia laboral por lo menos, por parte del instituto que se supone vela por los derechos de las mujeres”.

Expresaron su miedo por no tener certeza sobre su pago y su situación laboral, ya que no han firmado ningún contrato para el año corriente, además manifestaron su preocupación por la falta de ingresos y la incertidumbre de no saber si continuará el programa PAIMEF.