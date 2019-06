Adeuda Corredor Felipe Ángeles 290 millones en multas: Semot 

Tras el retiro de la concesión T/SG/SITMAH/R ITC 1ZMP/OC-01/2014 a la empresa corredor Felipe Ángeles S.A.P.I. de C.V., el secretario de Movilidad y Transporte (SEMOT), José Luis Guevara, dio a conocer que el Consejo de Administración dejó un adeudo de 290 millones de pesos en multas, además de múltiples problemas.

Detalló que la situación al interior de la empresa con los 501 socios ya era insostenible debido a la serie de problemas que arrastraba, entre estos las multas que disputan en tribunales, además de adeudos con el Sistema Tributario y pasivos por las unidades.

En el primer caso, dijo que la Secretaría de Movilidad mantiene una serie de multas por diversas anomalías, entre ellas por conducir bajo los efectos del alcohol; sin embargo, la empresa trató de evadirlas y se dirimen en tribunales alrededor de 90 millones de pesos; además de que hay otros 200 millones pendientes por notificar.

ADEUDO

A lo anterior, agregó, se le suma un adeudo que mantienen por el crédito de las 120 unidades y que fue de alrededor de 220 millones de pesos, de este total, tienen un faltante por erogar de 90 millones.

Mencionó que el problema es grave si se toma en cuenta que la mayoría de los vehículos están deteriorados, “el parque vehicular no fue cuidado, no hubo inversión para su mantenimiento y no hay una sola unidad en buen estado”.

Independiente de todos estos adeudos, señaló, están las acusaciones hechas entre los socios; sin embargo, eso será una situación interna, dijo.

En el caso de las multas, sí compete a la Secretaría y advirtió que si las autoridades judiciales determinan fallas a favor de la Semot, la empresa Corredor Felipe Ángeles deberá pagar.

Otro de los asuntos pendientes y que se analiza en diversas reuniones, es la situación de los socios minoritarios, debido a que si bien hay quien tiene hasta 200 acciones, como es el caso de Joaquín Gutiérrez García, otros poseen solo una.

Hay personas jubiladas que invirtieron su dinero en este proyecto a quienes no se les abandonará, comentó.

Ayer el gobierno estatal decidió intervenir las 120 unidades que componen el parque vehicular y tomar el control del servicio de transporte público, luego de que 48 vehículos detuvieran su servicio por un paro laboral, con lo que afectaron a los 110 mil usuarios que diariamente ocupan el Tuzobús.

La suspensión del servicio, señaló el secretario, es motivo del retiro de la concesión.