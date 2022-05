Adeuda alcaldía de Acaxochitlán alrededor de 18 mdp por laudos laborales

Hasta la fecha continúa el registro de requerimientos legales tanto por demandas de presuntos despidos injustificados de ahora excolaboradores del ayuntamiento de Acaxochitlán, como en exigencia de pago a laudos laborales, ya incontrovertibles, al ser sentencias definitivas. Actualmente adeuda 18 millones de pesos.

Lo anterior fue informado por el alcalde Erik Carbajal Romo y recordó que a finales del año pasado sumaban 27 millones de pesos por concepto de pago de dichos laudos “y siguen llegando demandas y requerimientos, por lo que nuestro equipo jurídico está trabajando incluso de manera cotidiana para evitar que se sigan acumulando”.

La cantidad es el acumulado más alto en todo Hidalgo de municipios que deben pagar laudos laborales.

Desde septiembre del año pasado, cuando establecieron las primeras sentencias laborales hacia el gobierno municipal, este ha pagado hasta el momento alrededor de 9 millones de pesos en pagos mensuales conjuntos de entre 500 mil y 700 mil pesos, provenientes de recursos públicos.

“Estamos aplicando disciplina financiera para lograr estos pagos sin descuidar las obras y acciones necesarias para el municipio, a la par que nuestro equipo de trabajo está atento a la llegada de nuevas demandas laborales, para evitar que se incremente la cantidad que eventualmente pagaríamos por posibles laudos”, agregó.

No obstante, Carbajal Romo aclaró que no descarta solicitar apoyo financiero al gobierno estatal solo para el pago de los laudos, “que no sería un préstamo, ni adelanto de recursos, sino apoyo, pues de otro modo seguiría la situación de deuda para el municipio”.

El alcalde señaló que apenas unos días después de iniciar su gestión, a finales de julio del año pasado, extrabajadores que sobre todo colaboraron en el Concejo Municipal Interino dejaron de presentarse a su lugar de trabajo y posteriormente presentaron las demandas laborales en las que en varios casos lograron sentencias favorables a los denunciantes.

A ello se suman los laudos acumulados desde varias administraciones municipales atrás, las que finalmente debe pagar el actual ayuntamiento.