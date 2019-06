Administración del Tuzobús perdió garantía de Mercedes Benz: Semot

El anterior Consejo de Administración del Corredor Felipe Ángeles S.A.P.I. de C.V. relevó a Mercedes-Benz del servicio mecánico de mantenimiento de las 134 unidades del Tuzobús, lo que derivó en la pérdida de garantía.

Así lo reveló José Luis Guevara, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth), quien admitió que por falta de mantenimiento preventivo de las unidades tipo Sprinter, Boxer y Gran Viale, ese sistema público está al borde del colapso.

“Algo fundamental en un vehículo nuevo es mantener la garantía. Imaginemos estas unidades, por el costo que tienen, significó tomar la decisión (del anterior consejo administrativo) y decir ‘no, que ya no venga Mercedes Benz y nosotros damos el servicio’, esto hizo que se perdiera la garantía”, expresó el funcionario estatal.

Lo anterior, dijo, hace más complejo el panorama, luego que la Semoth tomara las riendas del servicio el pasado lunes, “por eso vemos una flota vehicular prácticamente en un estado grave”, indicó.

Ayer, trabajadores del Tuzobús expusieron a AM Hidalgo que algunas refacciones “no existen en México o son difíciles de conseguir y no se tiene la tecnología necesaria para hacer las reparaciones”.

En ese sentido, José Luis Guevara consideró que “habrá refacciones que se tendrán que encargar (a Mercedes Benz), pero de que existen, existen”.

UNIDADES AÚN SON PROPIEDAD DEL CORREDOR

En cuanto al destino de la flota vehicular del Tuzobús, el secretario de Movilidad detalló que es propiedad de la empresa Corredor Felipe Ángeles, pero se mantienen en operación bajo un concepto legal denominado “intervención”.

Sin embargo, no se va a pagar renta a los socios por el uso de las unidades, ya que “la ley no lo dispone así; sin embargo, entraremos en un proceso de diálogo con la empresa Corredor Felipe Ángeles, pues pese a la revocación e intervención no hay intención del gobierno de dañar a los socios minoritarios”, dijo.

Por ello, buscarán los mecanismos legales para ayudar a los socios que solo tienen una acción en el Tuzobús.

“Pues muchas personas son jubiladas, adultos mayores con alguna discapacidad, eso no implica que vamos a echar marcha atrás a la revocación, pero también podríamos ver cuánto vale la flota, la deuda, quién la cubrirá, son temas que se analizarán”.

En cuanto a las deudas con acreedores por el costo de algunas unidades, estás se cubren con el fideicomiso Tuzobús, por lo que está garantizado el pago, dijo.