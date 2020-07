Admite Procuraduría estatal denuncias por medios electrónicos para cualquier delito

A partir del pasado lunes, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) admite por escrito y medios electrónicos denuncias para todo tipo de delitos, es decir, quienes fueron víctimas de un ilícito no tienen que acudir a la dependencia o esperar, informó el abogado Gerardo Romero García, presidente de Defensa Integral en Derechos Humanos de Hidalgo (Defiendeh).



En entrevista con AM Hidalgo el abogado mencionó que dicha opción surge tras mesas de trabajo con organizaciones civiles y personal de la fiscalía, pues debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 no habían recibido denuncias por delitos de bajo impacto y se agendaron para fechas posteriores.

Ahora la denuncia se recibirá por escrito y medios electrónicos y teléfono, mediante el número de Procuratel. Ya no es necesario estar físicamente en la sede de la Procuraduría, se puede iniciar por estos medios, se otorga un número de registro y después ratificar con el mismo”, agregó.

El activista detalló que afinan una campaña de difusión con la población, entre la PGJEH y siete organizaciones que participaron en las mesas de trabajo, ya que es importante hacer del conocimiento a la sociedad que cuenta con otras herramientas para iniciar una carpeta por ser víctima de algún ilícito.

De esa manera se alienta, la cultura de la denuncia. Uno de los retos es fomentar que la gente vaya y denuncie”, agregó Romero García.