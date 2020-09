Adolescentes de comunidades rurales deben vencer obstáculos para superarse en el Edomex

En ocasiones, a Gisela, los borregos que cuida la acompañaban a la escuela. Hasta antes de la pandemia, ella tomaba clases en las instalaciones de la delegación, porque su secundaria aún está en construcción en el Barrio de México, perteneciente a Santa María del Monte.

Pese a ello, a la niña de la gran sonrisa, cabello trenzado y zapatos de hule, le gustan más las clases presenciales y rompió en llanto al recordarlas.

“Para mí es muy difícil. Me había acostumbrado a jugar con mis compañeros, ver a mis maestros y ahora que no los veo, la mera verdad los extraño mucho. A veces se me dificultaban los trabajos, pero ahora se me dificultan más”, dijo mientras se limpiaba las lágrimas con las manos.