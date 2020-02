Adultos mayores hacen fila más de 8 horas por apoyo y les piden volver otro día

“¡Es una burla que nos tengan todo el día formados para que nos salgan con su batea de babas!” “¡Nos tienen como limosneros!”, gritaron adultos mayores en torno al palacio municipal de Naucalpan, donde personal de la Secretaría de Bienestar Social los citó para entregarles apoyos del programa federal "68 y más", y tras 10 horas de espera, les informó que sólo les darían una ficha para que regresaran otro día.

Cerca de las 16:00 horas, luego de permanecer formados desde antes de las 08:00 horas, algunos septuagenarios empezaron a desfallecer y otros a externar su enojo tras permanecer formados por más de ocho horas.

"Es una actitud inhumana e irresponsable", señaló el regidor Anselmo García Cruz, quien preside la comisión municipal de atención a adultos mayores.

“Hay un caos, hubo desmayados porque los citaron desde en la mañana y ahorita les dicen que siempre no pagarán. Es indignante que les den ese trato de limosneros”, aseveró el regidor.

El programa “68 y más” es responsabilidad de la Secretaría del Bienestar federal, que tiene una delegación en Naucalpan, donde operan sin organización y dan un trato infame a los mayores, como su fueran a recibir una limosna, reiteró García Cruz.

Después de las 16:00 horas, al enterarse que no recibirían el apoyo económico bimestral de poco más de 2 mil 600 pesos, muchos adultos amenazaron incluso con bloquear Periférico Norte por la desatención de tenerlos formados todo el día y finalmente no recibir nada.

“Propusimos que se pagara en el teatro Isidro Fabela, pero los responsables de la Secretaría de Bienestar Social en Naucalpan no aceptaron “porque el oficio no estaba firmado por la presidenta municipal”, cuestionó Anselmo García, quien pidió a autoridades federales buscar métodos de pago más ágiles y seguros, como el uso de tarjetas bancarias, “para que no estén formados aquí y no anden en la calle con dinero”.