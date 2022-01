Advierte Educación Pública de Hidalgo por llamadas de extorsión

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) alerta a la población por intentos de extorsión telefónica en los que con engaños solicitan dinero o datos personales a las víctimas.

En dicha modalidad, agrega la SEPH, los extorsionadores se hacen pasar por integrantes del crimen organizado para exigir dinero, o funcionarios de gobierno para conocer datos personales o de negocios.

La dependencia indica que ha identificado dos números telefónicos desde los que han hecho ese tipo de llamadas, los cuales son 5581425213 y 3231333025.

Para evitar ser víctimas de delitos, autoridades invitan a la población a no proporcionar datos a personas extrañas que usen vías de comunicación no oficiales, a no atender números sospechosos así como por cualquier otro medio de comunicación sin que antes sea corroborada la identidad del interlocutor a través de superiores jerárquicos o instancias solicitantes.

Además, piden reportar llamadas de amenazas, extorsiones o vinculadas a cualquier actividad delictiva.

Las noticias de AM en

Síguenos