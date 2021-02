Advierte guerra sucia candidata a diputada federal del PRI en Huejutla

La candidata del PRI a la diputación federal del distrito electoral I con cabecera en Huejutla, Sayonara Vargas Rodríguez, negó que impulse un programa denominado "Sayo te vacuna", cómo se ha difundido en la página de Facebook Alguien sabe Huejutla.

Así lo dio a conocer por medio de un boletín de prensa con fecha 16 de febrero de 2021.

En el documento se aclara que Vargas Rodríguez es ajena a dicho programa y otros que involucren acciones de salud para la población, pues señala que la vacuna contra el COVID-19 para personas adultas mayores "no se puede negociar y mucho menos condicionar".

Además, refiere que esta situación puede ser parte de una guerra sucia contra la candidata del partido tricolor.

“Como ustedes saben, a lo largo de mi vida me he conducido siempre con rectitud y honestidad, por lo que nunca me involucraría en ese tipo de situaciones que, además, busca crear inestabilidad política". Por ello, pidió a la población hacer caso omiso a publicaciones apócrifas.