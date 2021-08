Advierte personal de Limpias en Chapantongo que solo recogerá desperdicios domésticos

Trabajadores del área de Limpias de Chapantongo exhortan a la población a no dejar en sus contendores y bolsas de basura deshechos que no sean considerados como residuos de uso doméstico, pues señalan que de encontrar otro tipo de desperdicios no serán recogidos por los encargados.

Lo anterior luego de señalar que algunos vecinos dejan entre sus residuos restos de animales como huesos, plumas, vísceras y otros más que causan olores fétidos por la descomposición, “muchos incluso ya agusanados”, detalló uno de los empleados.

Además, refieren también haber encontrado en varias ocasiones desechos de construcción como cemento, varillas, clavos e incluso vidrios que, recalcaron, son peligrosos tanto para ellos como para los pepenadores, quienes pueden cortarse con ellos.

Del mismo modo y aunque en menor medida han encontrado partes o muebles completos, pedazos de madera, basura de jardín como hojarasca, tierra y otras más.

Además, recalcaron el llamado para que quienes tengan enfermos de coronavirus en sus hogares, organicen la basura que es considerada de riesgo, como jeringas y todos los utensilios que desechan al haber sido ocupados por los pacientes.

En esos casos piden que coloquen todo en una bolsa aparte amarrada con cinta roja o algún listón, hilo o estambre de otro color, para que así los recolectores reconozcan el contenido.

