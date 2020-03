Advierten Lemus y Pelcastre que no suspenderán tianguis en Pachuca y Mineral de la Reforma

Los tianguistas de Pachuca y Mineral de la Reforma no interrumpirán sus actividades comerciales, pese a la contingencia sanitaria activada por la presencia de coronavirus (COVID-19) en ambas demarcaciones.

Así lo advirtieron los dirigentes de la Unión de Comerciantes de Mineral de la Reforma y la Federación de Organizaciones Independientes (FOIDEH), César Lemus Arias y Óscar Pelcastre Almanza, respectivamente.

En conferencia de prensa conjunta, ofrecida en el mercado Sonorita de Pachuca, Lemus Arias dijo que quienes venden en los tianguis viven al día, salen a la calle para llevar sustento a sus familias y no pueden estar en cuarentena.

Estamos entendidos que hay una gravedad de salud, pero si no se sale a trabajar no se come. Algunos no pueden darse el lujo de guardarse 40 días y no nos ofrecen alternativas", agregó el dirigente del tianguis mineralense.