Advierten escuelas particulares de Hidalgo: no habrá regreso a clases el 1 de marzo

Integrantes de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo (FEPEH) informaron que no retornarán a las aulas el 1 de marzo como lo anunció la asociación a nivel nacional ANFE-ANEP, pues señalaron que no existen condiciones para un retorno seguro.

En conferencia de prensa, integrantes de diversas agrupaciones en Hidalgo detallaron que como educadores tienen una responsabilidad social y que por ello deben acatar las recomendaciones de las autoridades de salud.

María de Jesús Zamarripa Guardado, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), expresó que no es el momento de apresurarse y retornar a las aulas, pues no es oportuno impartir clases presenciales o semipresenciales, ya que la entidad aún se encuentra en semáforo naranja por COVID-19 y con un riesgo elevado de contagios.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Graciela Meza Díaz, detalló que las instituciones que representa no están de acuerdo con la postura de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP), pues no existe alguna indicación para el regreso a clases por parte de las autoridades educativas y sanitarias, por lo que no arriesgarán la vida y salud de personal y alumnos.

Pilar Martínez Aragón, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo, dijo que las declaraciones de ANFE-ANEP han creado confusión y dudas, pero la postura en el estado es que no hay retorno hasta que existan condiciones sanitarias adecuadas.

El 22 de febrero, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana informó que aun cuando permanecen las restricciones sanitarias en al país por la pandemia de coronavirus, que incluyen la suspensión de clases presenciales en escuelas de todos los niveles, colegios particulares regresarán a las aulas el próximo 1 de marzo.