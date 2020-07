Advierten militantes pacto del PT con Gerardo Sosa para otorgarle candidaturas

Militantes disidentes del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo aseguraron que su dirigencia estatal tiene acuerdos con el llamado grupo universidad, encabezado por Gerardo Sosa Castelán, para cederle postulaciones en los comicios de ayuntamientos de este año.

A través de una conferencia de prensa virtual, los petistas señalaron que “estos amarres” se hicieron en la reunión que hace un mes sostuvo en Pachuca el líder nacional del PT, Alberto Anaya, con el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Sosa Castelán.

Van a incrustar a candidatos para las alcaldías del grupo universidad en el PT, pues en Morena ya les cerraron las puertas al darse cuenta la clase de calaña que son. Lo único que quieren del PT es ocupar lugares que no les corresponden”, expresó la militante Diana Marroquín Bayardo.

Acompañada por Abundio Jorge Hernández Flores, de Pachuca, y Hugo César Martínez Sánchez, de Actopan, acusó al actual comisionado nacional del PT en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto, de “venir repitiendo las mismas conductas corruptas” que hizo su antecesor Arturo Aparicio Barrios.

Marroquín Bayardo narró que hace una semana fue a las oficinas estatales del PT en Pachuca, a fin de localizar al dirigente. Sin embargo, en el lugar estaba el representante electoral petista, Francisco León, quien presuntamente le pidió “que se llevara sus documentos”, pues no iba a ser contemplada en la planilla (de la candidatura común Morena, PT, PVEM, PESH), como segunda regidora en Tulancingo.

Francisco León me dijo que Damián Sosa Castelán (hermano de Gerardo) pidió las tres regidurías que le corresponde postular al PT en Tulancingo, para su gente. Me dijo: ‘Llévese sus papeles, pues no va a ser considerada’, siendo que en una encuesta salí como la mejor opción del partido en ese municipio”, dijo.