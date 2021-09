Advierten posible aumento de casos COVID en Tula debido a inundación

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, consideró que los contagios COVID-19 y las enfermedades gastrointestinales podrían incrementar en Tula debido a la inundación provocada por el desbordamiento del río la madrugada del martes 7 de septiembre. Incluso, agregó, deben ser revisadas las tuberías de agua potable del municipio.

Ahora lo que nos preocupa son las enfermedades gastrointestinales y las dermatitis, sobre todo por el tipo de agua que circula en el río Tula”, declaró el secretario entrevistado por AM Hidalgo durante un recorrido de supervisión en los albergues en el municipio.

En cuanto a los casos COVID-19 “es muy probable que incrementen en Tula, de por sí ya teníamos un aumento, pero ante la necesidad de sacar a la gente con urgencia se perdió la sana distancia y muchas otras cosas”.

Este miércoles el gobernador Omar Fayad Meneses pidió a los habitantes de la zona centro de Tula y localidades de otros municipios cercanas al cuerpo de agua, desalojar sus casas ante el incremento del cauce y acudir a los refugios temporales.

A su vez, consideró que prevalece un grave riesgo epidemiológico en esta región, ya que el río es un caudal de aguas negras las cuales desbordaron, por lo que anunció que una vez concluidas las labores de restauración iniciará la limpieza de calles.

Por lo que Benítez Herrera solicitó a la población del municipio continuar con el uso del cubrebocas y el lavado de manos dentro de lo posible, ya que en algunas secciones de Tula se vio afectada la red de agua potable.

Luego que Conagua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablezcan los servicios, “se tiene que hacer una revisión de las tuberías de agua potable”.

Creo que no hay problema en los depósitos porque están en alto, por lo que está garantizada el agua potable, pero no la podemos distribuir hasta que no se verifiquen las líneas”, declaró el funcionario.