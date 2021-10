Advierten riesgo por levantamiento de asfalto en calle de Pachuca

Aunque por su aspecto parecieran topes, no lo son. Habitantes describen los desperfectos como “montañitas”, las cuales tienen una altura de hasta 15 centímetros sobre la avenida Constituyentes y esquivarlas es una tarea difícil para los conductores.

De acuerdo con un recorrido que realizó AM Hidalgo por la avenida, la problemática parece derivar de las jardineras que separan los carriles, pues los desperfectos se originan ahí y ganan terreno a lo largo de la calle.

Este problema ya tiene varios años, de baches no nos quejamos porque los han tapado, tarde, pero lo han hecho, pero este desperfecto nunca se ha solucionado, para mí que es por la raíz de los árboles sembrados en los camellones, al final de cuentas la tierra está reclamando lo que le pertenece”, comentó una vecina de la avenida.

Lo anterior representa un peligro para los automovilistas, mencionó, ya que al tratar de esquivar los montículos pueden ocasionar un accidente por lo reducido de la avenida, así como por las casas y coches que se encuentran en las inmediaciones.

Además, el problema no solo afecta a los habitantes de la zona, ya que por la calle pasan diferentes rutas de transporte público que llegan al bulevar Ramón G. Bonfil, lo que la convierte en una zona muy transitada, situación que aumenta el riesgo.

En un tramo de la calle, de aproximadamente 260 metros, se encuentran tres levantamientos de pavimento, uno en especial dificulta el paso vehicular, ya que abarca gran parte de la calle a lo ancho y obliga a los conductores a realizar maniobras para esquivarlo.

Aunado a lo anterior, a media avenida se encuentra una gran apertura del desagüe sin ningún tipo de protección o alerta vial que incluso representa también un problema para los peatones, aseguran vecinos.

El desagüe se encuentra en el cruce con la calle Río Amajac y la avenida Constituyentes, está rodeado de una jardinera en mal estado, por lo que en las noches se dificulta su visibilidad, pero hasta el momento no han sufrido ningún percance con esa situación.

Que me acuerde, ningún coche se ha caído al desagüe, afortunadamente, pero aquí no queremos aplicar el dicho aquel que dice que después de ahogado el niño se tapa el pozo, por eso nada más pedimos que pongan una señalética y levanten un poquito más la banqueta para que la rueda no pase tan fácil”, comentó la mujer.