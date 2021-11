Advierten sanciones contra diputados ausentes en comparecencia de Salud

Sancionarán con descuentos en su dieta a los legisladores ausentes en la comparecencia del secretario de Salud Alejandro Efraín Benítez Herrera, aseguró el presidente de la mesa directiva de noviembre del Congreso de Hidalgo, José Antonio Hernández Vera.

La comparecencia del funcionario, realizada el viernes ante el pleno, abordó temas de interés como la pandemia de COVID-19 y el regreso a clases en 30 municipios; sin embargo, fue necesario llamar a receso por alrededor de cinco minutos ante la falta de algunos legisladores que no tenían justificación para ausentarse, reprochó.

Detalló que la falta de cuórum sucede cuando hay menos de 16 representantes en la cámara legislativa. Al final de la comparecencia, Hernández Vera declaró que serán sancionados quienes no tuvieran motivo para no estar en la rendición de cuentas.

Sin decir los nombres de los diputados ausentes, el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que únicamente tenían permiso para faltar cuatro legisladores por asuntos como reuniones con colectivos y organizaciones que se acercan a pedir intervención del Congreso local.

Este Poder Legislativo es el que hace las leyes y los primeros que las tenemos que cumplir somos nosotros, por eso envié un documento a Servicios Legislativos para que quienes no tenían la justificación de faltar a la comparecencia sean sancionados”, puntualizó Hernández Vera.

Por lo anterior, el presidente de la mesa directiva confirmó que las sanciones serán aplicadas conforme a la dieta de los diputados.

Algunos salen por ocupaciones ajenas al Congreso, otros están ocupados en alguna reunión y regresan, pero otros no, entonces quienes no cumplan el reglamento, así sea yo o el presidente de la Junta de Gobierno Berganza Escorza, serán sancionados parejo, no importa colores o partidos, los acuerdos se tienen que cumplir”, señaló el diputado de la cuarta transformación.