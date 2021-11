Advierten vecinos de la Sierra posible cierre carretero en la México-Laredo

Habitantes de la Sierra Gorda hidalguense advirtieron que realizarán un bloqueo vial si no se retoman los trabajos en la rehabilitación de la carretera federal 85 México-Laredo, los cuales iniciaron en julio pasado pero que suspendieron hace un mes.

La obra de rehabilitación en dicha carretera comenzó en julio pasado luego que una comitiva de ciudadanos de la región advirtió que cerrarían la carretera tras no haber iniciado los trabajos que fueron avalados desde diciembre de 2020.

Alfredo Martínez Sánchez, representante de los pobladores de la Sierra, explicó que la intención de un posible cierre la retoman luego que hace un mes los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dejaron en pausa las labores en la carretera.

"Dejaron botado el trabajo así nada más, porque ahora están exigiendo más pago por sus servicios, entonces ya es un pleito que trae el sindicato de la empresa, pero nos están afectando no solo a nosotros los de la Sierra, sino a todos los que tienen que circular por la zona", señaló.

Por dicha situación, Martínez Sánchez explicó que el viernes, durante el recorrido que realizaron algunos ciudadanos y representantes de la SCT, para verificar el avance en la obra, aclararon a las autoridades que de no retomar los trabajos a más tardar el próximo 17 de noviembre, instalarán un bloqueo carretero hasta obtener respuesta.

Lo anterior lo mencionó tras asegurar que no es la primera ocasión en que detienen la operación, pues afirmó que ya ha sucedido dos veces más. "Llevan cuatro meses de trabajo y en este tiempo ya han parado la obra en tres ocasiones y está última ya lleva casi un mes, entonces por eso no hay avance, porque no hay un trabajo de seguimiento", reprochó.

Por otra parte, Martínez Sánchez mencionó que durante el recorrido los pobladores hicieron hincapié en los trabajos que consideran "mal hechos", como los baches que ya empiezan a desgajarse y otras situaciones como carpeta asfáltica sin ser sellada, motivo por el que hicieron saber a la SCT que no recibirán ninguna obra que no esté correctamente realizada.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos