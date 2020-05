Afecta Hoy no Circula a tianguistas que usan autos particulares para mover mercancía

Algunos comerciantes del tianguis de Tula tuvieron problemas en días pasados debido al programa ‘Hoy no Circula’, ya que diariamente transportan su mercancía en autos particulares y fueron detenidos por la restricción vehicular, señaló el secretario general de la Unión de Tianguistas, Miguel Islas Hernández.

Comentó que hay comerciantes que tienen camionetas de tres y media toneladas que transportan grandes cantidades de legumbres o frutas, a quienes la Unión de Tianguistas les expidió un documento que los acredita como vendedores y detalla el tipo de productos que trasladan.

Este tipo de vendedores no ha tenido problemas con los retenes del programa Hoy no Circula, implementado en la entidad desde el 4 de mayo, pues aunque sí fueron detenidos, mostraron su documento y cuando los oficiales inspeccionaron los vehículos, constataron que transportaban productos esenciales.

Sin embargo, este tipo de documento no ha podido extenderse a quienes comercializan verduras en volúmenes más pequeños y que usan sus vehículos particulares para transportar la mercancía.

Explicó que, aunque no es el caso de sus compañeros, en otros lugares los comerciantes han usado ese tipo de permisos para movilidad particular, por lo que no se ha permitido entregarles el documento.

Por último, remarcó que los tianguistas acatan las medidas sanitarias e hizo un llamado a la población en general para contribuir a la prevención de contagios y alcanzar el retiro de las restricciones que afectan a comerciantes.