Afecta a 400 mil madres recorte a estancias infantiles: Nuvia Mayorga

La medida gubernamental de recortar recursos al programa de estancias infantiles se ha convertido en un serio problema social por la falta de claridad en las nuevas políticas implementadas por la actual administración federal.

Así lo consideró la senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, quien agregó que esta situación ya afecta directamente a más de 400 mil madres en todo el país y a sus hijos.



Recientemente, se aprobó el dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por el que se crea una Subcomisión encargada de dar seguimiento a la decisión gubernamental de recortar recursos para la operación del Programa de Estancias Infantiles.

La senadora del grupo parlamentario del PRI aseguró que a esta aprobación se suma la suspensión otorgada por jueces de diversos estados de la República que han recibido la solicitud de más de 4 mil amparos para que las estancias infantiles continúen operando con las reglas de operación del 2018, en tanto no se ofrezca información clara y precisa de la actual política.



Sostuvo que no obstante que ha habido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la problemática no se ha resuelto.

Por ello, dijo, es bienvenida la creación de esta Subcomisión legislativa para dar seguimiento a las acciones del gobierno federal.