Afecta coronavirus celebración del 3 de mayo y venta de cruces

Por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, este día Leocadio Mateo, quien cada 3 de mayo oferta cruces para la celebración de este día, vendió solo 200 piezas, "pocas" con relación al año pasado, expresó.

En entrevista con AM Hidalgo, recordó que en 2019 le compraron 800 piezas, es decir, 600 más que hoy, pues debido a que las iglesias se encuentran cerradas no hubo celebración por el Día de la Santa Cruz.

Mencionó que los trabajadores de la construcción acudieron a la explanada de la iglesia de la Asunción en pequeños grupos.

"Vinieron a comprar, no quieren dejar pasar el día, aunque sus cruces no sean bendecidas. Este año por la enfermedad no hay fiesta, pero pues es su devoción", agregó.

La actividad de la construcción a nivel de obras gubernamentales, continúa, pues es necesaria para la conservación de infraestructura según el decreto del Gobierno federal publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, a nivel particular las construcciones son escasas, según le refieren sus clientes, dijo Leocadio Mateo.