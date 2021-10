Afecta dengue a Huehuetla, acumula 85.7% de los casos registrados en Hidalgo

En dos semanas Hidalgo registró siete nuevos casos de dengue, por lo que subió a 14 el total de reportados, de los cuales Huehuetla registra 85.7 por ciento, con cinco padecimientos de dengue con signos de alarma y graves, y el resto no graves, de acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal (SSA).

Al corte del 4 de octubre, el reporte elaborado con información del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue enlistó 14 casos de dengue en el estado, cifra que se duplicó en comparación con el informe del 20 de septiembre en que contabilizó siete casos.

Del total, Huehuetla presenta la mayoría con 12 padecimientos, de los cuales siete son no graves y cinco son con signos de alarma o graves; en Tianguistengo uno no grave y en Tepehuacán de Guerrero uno no grave.

Los 14 casos acumulados hasta el 4 de octubre están por debajo de los 399 acumulados en el mismo periodo de 2020, año que marcó el inicio de la pandemia por COVID-19.

A nivel nacional, hasta la semana 39 la DGE registró en el país 2 mil 638 casos de dengue, de los cuales mil 655 casos son no graves, 837 con signos de alarma y 146 graves; además de 13 decesos reportados.

Las cinco entidades con mayor incidencia son Veracruz con 500, Morelos con 408, Guerrero 264, Oaxaca 238 y Michoacán con 145 casos de dengue; y las que menos presentan son Campeche con siete, Quintana Roo seis, Baja California Sur dos, Yucatán y Zacatecas con un caso. Hasta la fecha, siete estados no presentan reportes del padecimiento transmitido por el vector.

De acuerdo con la dependencia federal, el dengue es causado por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti que se desarrolla en lugares donde se estanca el agua, principalmente derivado de las lluvias.

