Agreden a adultos mayores en centro de Pachuca; acusan omisión de Procuraduría

Arturo y Teresa, dos adultos mayores que trabajan como acomodadores de coches en el centro de Pachuca, desde hace seis meses han sido agredidos por personas en su sitio de trabajo. Hasta el momento acusan caso omiso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por lo que ya interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Ambas personas de la tercera edad que viven solamente de lo que ganan en las calles de Pachuca, cerca del mercado Miguel Hidalgo, han sido agredidas incluso a golpes por transeúntes del centro de la ciudad, situación que han denunciado en repetidas ocasiones ante la PGJEH, donde únicamente les brindaron protección unos meses para después retirársela.

Ante esa situación, los afectados buscaron apoyo en la alcaldía de Pachuca, donde fueron auxiliados por la síndica jurídica Liliana Mera Curiel, quien dio seguimiento al caso junto con su asesor jurídico, Roberto Escamilla, por lo que la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público, con algunas anomalías, a decir de la munícipe capitalina.

Dichas anomalías, de acuerdo con Mera Curiel en entrevista para AM Hidalgo, consisten en que el personal de la procuraduría ha hecho caso omiso de las denuncias de los adultos mayores, incluso calificando mentiras las acusaciones que respaldan ya con evidencia de violencia física que presentan; solo así accedieron a abrir la carpeta de investigación.

“La señora Teresa ha llegado a la procuraduría incluso con sangre en sus brazos y cara por los golpes que le dan y ahí increíblemente le dicen que no puede proceder su denuncia y que no le pueden brindar protección, que tal vez son mentiras, entonces no se ha manejado el caso con la importancia que requiere, estamos hablando de dos adultos mayores que ya no solo son amenazas verbales, son golpes y más agresiones físicas”, comentó Liliana Mera.