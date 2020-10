Agresiones, detenidos, quema de urnas y más en jornada electoral de Hidalgo

Las votaciones de este domingo 18 de octubre en las que se renovaron las 84 alcaldías de Hidalgo, acumularon reportes por irregularidades. Estos comicios fueron los primeros en desarrollarse a nivel mundial en el marco de la pandemia global por COVID-19.

Antes de iniciar la jornada dominical se anunció que la empresa contratada para realizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) incumplió con la normatividad, por ello y como opción emergente la autoridad electoral local lanzó la plataforma “Preliminares Hidalgo 2020”, para la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo que arrojaron las 3 mil 738 casillas instaladas en el estado con total transparencia.

A las 8:40 horas, luego de un reporte de la Policía Municipal de Huejutla, fueron detenidos cuatro sujetos que supuestamente portaban 50 mil pesos, una lista de nombres y propaganda electoral del Partido Acción Nacional (PAN).

Esto ocurrió en la colonia Adolfo López Mateos. Los sospechosos fueron remitidos a las galeras de la alcaldía. Dicha acción fue minimizada por el candidato del PAN-PRD Andrés Espinoza Galván.

Posteriormente, el partido Verde Ecologista acusó que no se le permitió el acceso a casilla a sus representantes en la sección 208 básica de Atotonilco de Tula, con el argumento de garantizar la seguridad. Lo mismo ocurrió en las 503 y 519 de Huichapan, donde se dijo que no aparecían los nombres de los representantes que estaban previamente acreditados.

Por su parte, el partido Podemos acusó que en Villas de Pachuca, en la sección 952, no había funcionarios y por lo tanto no se instalaron a tiempo las casillas. Mientras tanto, en Tianguistengo no se permitió utilizar las listas nominales a los representantes de casilla de este partido.

También, en Pachuca, el candidato de Morena denunció que se practicó la técnica del ‘carrusel’, en la que por medio de taxis transportaron a ciudadanos para acudir a votar; igualmente declaró que se distribuyeron panfletos que llamaban a votar contra el partido guinda y denunció que hubo compra de votos por mil 500 pesos.

Para las 10:30 horas, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que se habían instalado 77.41 por ciento del total de casillas en la entidad, monto equivalente a 2 mil 999.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de su dirigente Héctor Chávez, señaló la presencia de autobuses procedentes del Estado de México en Atotonilco de Tula para incidir en las votaciones. Incluso, en este último municipio ocurrió un conato de bronca con militantes priistas, lo cual fue documentado para iniciar procedimientos legales. Los perredistas identificaron la entrega de tarjetas para canalizar beneficios a ciudadanos a cambio de su sufragio.

Federico Hernández Barros, representante del PRI, señaló que desde la instalación de la casilla 934 en Pachuca, Corina Martínez, diputada local de Morena, estuvo “en el exterior de casilla realizando actos, evidentemente, de promoción del voto, y aseguró poseer fotos, videos y testimonio de varias personas que recibieron la invitación de la legisladora.

En Mineral de la Reforma, Israel Félix, candidato del partido tricolor, acusó compra de votos con entrega de apoyos, como repartición de láminas por parte de varios partidos, principalmente de Morena, en las colonias La Calera, El Chacón y El Saucillo.

Con corte a las 12:57 horas, el IEEH informó la instalación de 3 mil 849 casillas en la entidad, equivalente a 99.35 por ciento del total.

En el municipio Pacula, el secretario estatal de Formación Política de Morena reportó la quema de boletas y material electoral a través de Twitter. El hecho resultó en la detención de una persona en la colonia El Saucillo del municipio de la Sierra Gorda de Hidalgo.

Luego de emitir su voto, minutos después de las 13:00 horas, el gobernador del estado Omar Fayad confirmó que fueron detectados autobuses que transportaban personas con machetes provenientes de Atenco, Estado de México.

En la ciudad de Tula, representantes del PRI y PAN acusaron un presunto fraude electoral a favor de Morena para beneficiar a su candidato Ricardo Baptista. Esto, derivado de un video que circuló en redes sociales el pasado sábado en el que podían observarse presuntas boletas siendo marcadas a favor de Regeneración Nacional.

En la Huasteca hidalguense, Adela Pérez Espinoza, candidata del PRI por Huejutla, fue captada en video mientras reclamaba a una mujer que supuestamente buscaba incidir en el voto a favor de Morena.

Por otra parte, una capacitadora electoral asistente de la colonia El Saucillo, en Mineral de la Reforma, acusó presunto acarreo y compra de votos en la casilla que vigilaba, por parte de personas identificadas con el PRI y Morena.

En Pachuca, el grupo denominado “Amig@s de Pablo Vargas” dio a conocer que inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la compra de votos en las colonias Doctores, Morelos, Cuauhtémoc y Nopancalco entre otros puntos de la ciudad. Por esta causa hubo detenidos que fueron remitidos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y puestos a disposición de la Fepade.

Un militante de Encuentro Social Hidalgo (PESH) fue lesionado con machete en Huejutla por personas aún sin identificar, de la misma forma su vehículo fue dañado. El herido fue llevado en auto particular para su atención médica.

En otro caso, un grupo armado retuvo al representante priista de Cuautepec, así lo declaró el representante del PRI Federico Hernández.

El INE Hidalgo registró, en total, 110 incidentes durante la jornada para renovar ayuntamientos, la mayoría de ellos en Actopan y Pachuca, informó Juan Carlos Mendoza Meza, secretario de la junta local del instituto, quien detalló el número de casos por distrito electoral:

Dtto 01. Huejutla 7

Dtto 02. Ixmiquilpan 12

Dtto 03. Actopan: 24

Dtto 04. Tulancingo: 14

Dtto 05. Tula: 13

Dtto 06. Pachuca: 23

Dtto 07. Tepeapulco: 17